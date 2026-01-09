Terni ospedale Santa Maria nuovi incarichi di direzione di strutture complesse per Massimiliano Allegritti e Massimo Principi
Il 8 gennaio, il direttore generale Massimo Casciari ha ufficializzato i nuovi incarichi di direzione di strutture complesse all’interno dell’Ospedale Santa Maria di Terni, affidandoli a Massimiliano Allegritti e Massimo Principi. Questi cambiamenti rappresentano un aggiornamento importante nell’organizzazione dell’ospedale, volto a rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla comunità locale.
Nuovi importanti incarichi assegnati all'interno dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni. A firmare il direttore generale Massimo Casciari in data 8 gennaio.La Direzione della struttura complessa di Radiologia Interventistica l'incarico - di base quinquennale - va al dottor Massimiliano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
