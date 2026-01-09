Terni ospedale Santa Maria nuovi incarichi di direzione di strutture complesse per Massimiliano Allegritti e Massimo Principi

Il 8 gennaio, il direttore generale Massimo Casciari ha ufficializzato i nuovi incarichi di direzione di strutture complesse all’interno dell’Ospedale Santa Maria di Terni, affidandoli a Massimiliano Allegritti e Massimo Principi. Questi cambiamenti rappresentano un aggiornamento importante nell’organizzazione dell’ospedale, volto a rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla comunità locale.

