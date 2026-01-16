Nomadi PFM e Syml Un inizio dell’anno all’insegna della musica

L'inizio dell'anno in Lombardia sarà caratterizzato da un ricco calendario di concerti, con artisti come Nomadi, PFM e Syml. Dalle sonorità del rock internazionale ai generi più diversificati, questa stagione musicale offre opportunità di ascolto per tutti gli appassionati. Un’occasione per scoprire nuove espressioni musicali e vivere momenti di condivisione tra musica e pubblico.

di Federica Pacella Dal rock internazionale al rap, dal pop d'autore alla musica popolare, la Lombardia si prepara ad un intenso calendario di concerti tra la seconda metà di gennaio e l'inizio di febbraio. Milano concentra come sempre il maggior numero di appuntamenti. Il 17 gennaio i Nomadi tornano al Teatro Dal Verme con il loro nuovo live tour, un viaggio nella loro lunga storia musicale. Il giorno successivo, alla Santeria Toscana, spazio a Irene Fornaciari & The Groove Aviators. Il 25 gennaio l'Alcatraz ospita il Canzoniere Grecanico Salentino, con uno spettacolo che celebra i cinquant'anni di attività e l'incontro tra tradizione e sonorità contemporanee.

