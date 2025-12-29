Fine e inizio d’anno all’insegna del circo con Tutti Matti sotto Zero

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il festival Tutti Matti sotto Zero, alla sua XI edizione, si svolge nel Parco della Cittadella, offrendo un’esperienza di circo contemporaneo e magie nouvelle. Da Capodanno al 6 gennaio, il evento si svolge sotto gli chapiteau riscaldati, proponendo spettacoli di qualità per tutto il periodo festivo. Un’occasione per vivere l’atmosfera del circo in un contesto accogliente e originale, ideale per tutte le età.

Fine e inizio d’anno all’insegna del circo, sotto gli chapiteau (riscaldati) nel Parco della Cittadella, per la XI edizione di Tutti Matti sotto Zero, il festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle, che passando per Capodanno e il primo dell’anno, fino al 6 gennaio, allieterà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

fine e inizio d8217anno all8217insegna del circo con tutti matti sotto zero

© Parmatoday.it - Fine e inizio d’anno all’insegna del circo con Tutti Matti sotto Zero

Leggi anche: Natale e Capodanno con il grande circo di Tutti Matti sotto Zero

Leggi anche: Secondo fine settimana di Tutti Matti sotto Zero

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.