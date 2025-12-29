Fine e inizio d’anno all’insegna del circo con Tutti Matti sotto Zero
Fine e inizio d’anno all’insegna del circo, sotto gli chapiteau (riscaldati) nel Parco della Cittadella, per la XI edizione di Tutti Matti sotto Zero, il festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle, che passando per Capodanno e il primo dell’anno, fino al 6 gennaio, allieterà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
