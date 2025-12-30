Musei civici di Verona inizio anno all’insegna della cultura | ingresso a solo un euro e aperture straordinarie

I Musei civici di Verona inaugurano il nuovo anno con un calendario di aperture straordinarie e tariffe agevolate, tra cui l’ingresso a un euro. Durante il fine settimana di inizio anno, cittadini e visitatori potranno scoprire le collezioni e le mostre in programma, contribuendo a vivere un’esperienza culturale arricchente e accessibile nella città scaligera.

I Musei civici di Verona si preparano ad accogliere cittadini e turisti nel lungo fine settimana di inizio anno, offrendo un ricco calendario di aperture e agevolazioni pensato per chi ha scelto la città scaligera come meta delle proprie vacanze. Domenica 4 gennaio 2026 torna l'appuntamento con.

