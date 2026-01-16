Nidi e scuole d' infanzia le iscrizioni partono il 4 febbraio Fin quando c' è tempo quando sono gli open day

Le iscrizioni ai nidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia del Comune di Milano per l'anno scolastico 2026/2027 aprono mercoledì 4 febbraio 2026. È importante rispettare le scadenze previste e partecipare agli open day organizzati dalle strutture per conoscere le modalità di iscrizione e i servizi offerti. Per maggiori dettagli, consultate le comunicazioni ufficiali del Comune di Milano.

Mercoledì 4 febbraio 2026 partono le iscrizioni a nidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia del Comune di Milano per l'anno 20262027. Lo fa sapere l'amministrazione. Le iscrizioni resteranno aperte fino a mercoledì 25 febbraio.Open dayCome ogni anno, le famiglie potranno partecipare agli.

