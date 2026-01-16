Nicola Savino si racconta | Mio padre soffriva di depressione è una cosa che temo molto

Nicola Savino condivide un aspetto poco conosciuto della sua vita, parlando apertamente di suo padre e della lotta contro la depressione. In un'intervista a Ciao Maschio, il conduttore si apre su un lato più intimo e riflessivo, lontano dall’immagine pubblica. Un racconto sincero che offre uno sguardo su esperienze personali e sulle difficoltà affrontate in famiglia.

