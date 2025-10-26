Evelina Sgarbi | Mio padre Vittorio non sta bene qualcuno si approfitta di lui Non mi convince quello che esce sui social

Evelina Sgarbi a Verissimo difende la richiesta di amministratore di sostegno per il padre Vittorio: "Non mi convince quello che è uscito dopo le mie denunce. Lui avrebbe reagito in prima persona". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

$Verissimo: Piera Maggio ed Evelina Sgarbi tra gli ospiti del 25 e 26 ottobre 2025 Da $SilviaToffanin anche Caner Cindoruk, ovvero Sarp de La Forza di una Donna. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del 25 e 26 ottobre - X Vai su X

? L'ultima figlia di Vittorio Sgarbi sarà ospite a di Silvia Toffanin domenica 26 ottobre Leggi l'articolo #EvelinaSgarbi - facebook.com Vai su Facebook

Evelina Sgarbi arrabbiata a Verissimo: “Mio padre Vittorio sta male, qualcuno sta mentendo” - Evelina Sgarbi è una delle ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, la figlia d’arte torna a parlare delle condizioni di salute del padre ... Riporta televisionando.it

Evelina Sgarbi: «L'amministratore di sostegno? Papà Vittorio deve sapere che lo sto facendo per il suo bene» - È tornato l'attesissimo appuntamento con Silvia Toffanin nel salotto domenicale di Verissimo. msn.com scrive

Evelina Sgarbi a Verissimo: “Mio padre Vittorio non è curato bene”/ “Ho diritto a sapere come sta” - Evelina Sgarbi a Verissimo: "Stanno mentendo su mio padre. Segnala ilsussidiario.net