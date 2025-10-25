Carlo Conti annuncia il conduttore del Dopofestival | Sarà Nicola Savino

Sarà Nicola Savino a prendere il posto di Alessandro Cattelan alla condizione del Dopofestival di Sanremo 2026. Per lui si tratta di un ritorno, aveva già condotto il programma nel 2016, quando alla direzione artistica c'era sempre Carlo Conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quinto appuntamento con Tale e Quale Show. Il varietà cult di Rai1 che torna a far cantare (e ridere) il pubblico. Al timone c’è Carlo Conti, affiancato da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, mentre giudice d’eccezione nella puntata di ve - facebook.com Vai su Facebook

L'annuncio di Carlo Conti: alla guida di Sanremo Giovani arriva Gianluca Gazzoli. "Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni", ha commentato Gazzoli, che dall'11 novembre guiderà le cinque seconde serate del contest su R - X Vai su X

Sanremo, Carlo Conti: «Più di 26 cantanti in gara, per ora ho 40 canzoni buone. Non so se avremo una sola conduttrice. De martino? Ci arriverà» - Il Festival di Sanremo 2026 prende forma, e Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, non perde tempo. Segnala leggo.it

