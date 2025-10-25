Carlo Conti annuncia il conduttore del Dopofestival | Sarà Nicola Savino

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Nicola Savino a prendere il posto di Alessandro Cattelan alla condizione del Dopofestival di Sanremo 2026. Per lui si tratta di un ritorno, aveva già condotto il programma nel 2016, quando alla direzione artistica c'era sempre Carlo Conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

