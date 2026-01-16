Nick Reiner era sotto tutela giudiziaria per problemi di salute mentale quando ha ucciso il padre e la madre | la strategia degli avvocati difensori

L'articolo analizza la strategia degli avvocati di Nick Reiner, il quale, secondo recenti scoperte, era sotto tutela giudiziaria per problemi di salute mentale al momento dei fatti. Questa informazione potrebbe influenzare significativamente la difesa, offrendo nuovi spunti nell’ambito di un caso che ha suscitato molta attenzione pubblica. Di seguito, si approfondiscono i dettagli e le implicazioni legali di questa situazione complessa.

Colpo di scena. La scoperta che Nick Reiner fosse sotto tutela giudiziaria per problemi di salute mentale potrebbe risultare determinante nella strategia difensiva del figlio minore del regista americano Rob Reiner e della fotografa Michele Singer. Il giovane è accusato di duplice omicidio di primo grado con “circostanze aggravanti”, commesso il 14 dicembre scorso nella residenza familiare a Los Angeles. La famiglia di Reiner, tra cui i fratelli Jake e Romy e la sorella adottiva Tracy, ha scelto finora di non commentare la questione della tutela. Il procuratore distrettuale Nathan Hochman ha dichiarato che intende discutere con i familiari eventuali indicazioni sulla pena, sottolineando come la famiglia abbia già chiarito la propria contrarietà alla pena di morte La tutela, come riportato originariamente dal New York Times, non è stata rinnovata cinque anni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

