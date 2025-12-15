Dipendenze inquietudine un passato da homeless | chi è Nick Reiner sospettato di aver ucciso il padre Rob Reiner

Nick Reiner, figlio del celebre regista Rob Reiner, è al centro di un'indagine per la morte dei genitori, ritrovati senza vita nella loro casa di Brentwood. Con un passato segnato da dipendenze e inquietudini, la sua figura suscita molte domande sulla vicenda e sui motivi che potrebbero aver portato a questa tragica conclusione.

Nick Reiner è il secondo figlio del celebre regista Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer, trovati senza vita domenica 14 dicembre nella loro abitazione di Brentwood, a Los Angeles. Secondo alcune fonti giornalistiche citate da People, Nick stesso avrebbe ucciso i genitori a coltellate, anche se le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente alcun sospettato. La storia di Nick, nato il 14 settembre 1993, è segnata da anni di battaglie contro la dipendenza da sostanze stupefacenti, problemi iniziati quando era adolescente. A soli 15 anni è entrato per la prima volta in una struttura di riabilitazione. Cultweb.it

