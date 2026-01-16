NFL programma Divisional Round fino al Super Bowl | come seguire i match in tv o streaming

Ecco l’introduzione richiesta: Il divisional round dei playoff NFL rappresenta il passo successivo verso il Super Bowl, con le quattro squadre che si contendono l’accesso alla finale. Dopo il Wild Card, questo turno determina le semifinali di conference, portando le squadre più forti a sfidarsi per il titolo. Di seguito, trovi tutte le informazioni su come seguire i match in televisione o in streaming.

Si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda i play-offs della NFL. Dopo aver assistito ad uno spettacolare Wild Card Round ora è tempo di Divisional Round, il turno che eleggerà le 4 squadre che andranno a giocarsi il Championship Round, l'ultimo atto prima del Super Bowl che si giocherà al Levi's Stadium di Santa Clara-San Francisco (California) nella notte tra l'8 ed il 9 febbraio. In poche parole, ora non si scherzerà davvero più. Nel Divisional Round entreranno in scena le due prime teste di serie delle rispettive Conference che, com'è ben noto, hanno riposato nel Wild Card Round. Nella AFC si inizierà (sabato 17 gennaio alle ore 22.

