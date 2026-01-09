NFL scattano i Play-offs! Come seguire i match in tv e streaming il programma completo fino al Super Bowl

Gli NFL Play-offs sono iniziati. Ecco come seguire le partite in TV e streaming, con il programma completo fino al Super Bowl, che si terrà al Levi’s Stadium di Santa Clara nella notte tra l’8 e il 9 febbraio. Scopri le date, gli orari e le modalità per seguire al meglio questa fase decisiva della stagione.

Ci siamo! Finalmente tutto è pronto per il via ufficiale degli attesissimi play-offs della NFL. Le due Conference iniziano il percorso per eleggere le rispettive squadre campioni che andranno a giocarsi il sessantesimo Super Bowl che si disputerà al Levi's Stadium di Santa Clara-San Francisco nella notte tra l'8 ed il 9 febbraio prossimi. Si inizierà, come tradizione degli ultimi anni, con il Super Wild Card Round che metterà di fronte tutte le squadre classificate tra la seconda e la settima posizione al termine della regular season. Le #1, invece, Seattle Seahawks per la NFC, e Denver Broncos per la AFC, entreranno in azione (ovviamente in casa) solamente nel corso del prossimo fine settimana nel Divisional Round, andando a sfidare la squadra peggio classificata della propria Conference rimasta in lizza.

