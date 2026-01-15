La guida ufficiale al Divisional Round della NFL 2025/26 offre un approfondimento sulle squadre qualificate e le sfide in programma. Dopo anni di dominio di alcune franchigie, quest’anno si registra una maggiore parità tra le contendenti. In questa analisi, si presentano le principali caratteristiche delle squadre e le prospettive di una fase playoff caratterizzata da incertezza e competizione equa.

Per la prima volta dopo anni, la NFL non ha padroni: una novità che si riflette nelle squadre qualificate per i playoff. Nessuna squadra presente è priva di difetti. Manca la squadra che ha dominato le ultime stagioni – i Kansas City Chiefs – e i campioni in carica – i Philadelphia Eagles già eliminati – può succedere davvero di tutto. Siamo alle porte del weekend di football più atteso dell’anno, quello in cui si sfidano le otto migliori squadre della lega: la sensazione, oggi più che mai, è che tutte abbiano almeno una possibilità di rappresentare la propria conference al Super Bowl di San Francisco. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Guida ufficiosa al Divisional Round di NFL 2025/26

