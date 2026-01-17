Alta tensione nel Baltico | spunta un dossier sulle attività russe E i caccia italiani intercettano un jet di Mosca

Nelle acque del Baltico si intensificano le attività russe, con un dossier che ne evidenzia i movimenti. Nel contesto, i caccia italiani sono stati chiamati a intercettare un velivolo di Mosca, sottolineando la crescente tensione nella regione. L’attenzione delle forze navali europee si concentra sulla sicurezza e sulla sorveglianza, in un quadro di crescente instabilità che coinvolge più paesi del Baltico.

“ Percepiamo la minaccia nelle acque nazionali; i nostri equipaggi la vivono in prima persona nelle aree operative ”, così l’ispettore generale della Marina tedesca, il viceammiraglio Jan Christian Kaack, descrive la crescente tensione che grava sulle forze navali di Berlino. Nel documento pubblicato sul sito ufficiale della Bundeswehr emergono preoccupazioni non solo per l’attività russa nel Mar Baltico e oltre, ma anche per i rischi legati a operazioni ibride e a infrastrutture sottomarine strategiche. Il punto di partenza è il riconoscimento esplicito di una minaccia concreta: la Germania e i suoi alleati percepiscono un deterioramento della sicurezza anche nei mari nazionali, segnato da attacchi alle infrastrutture sottomarine critiche, comportamenti russi provocatori, uso diffuso di droni di origine incerta e attività di sabotaggio, reali o presunte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

