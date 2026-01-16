Il Tar del Lazio ha revocato l’ordine di abbattimento dei cinghiali Naso e Rosino, residenti a Bargagli. La vicenda, iniziata circa due anni fa, ha coinvolto le autorità e le associazioni locali, portando a un pronunciamento che garantisce la loro salvezza. Questa decisione rappresenta un importante passo nella tutela della fauna selvatica e nel rispetto delle norme ambientali.

I due animali erano stati salvati da una battuta di caccia e accolti da una donna a Bargagli, che aveva poi fatto ricorso contro l'ordine di abbattimento come misura di prevenzione della peste suina africana Il Tar del Lazio, richiamando espressamente il valore costituzionale della tutela degli animali e riconoscendoli come esseri senzienti, con la sentenza 202600820 ha annullato l’ordine di abbattimento disposto nei confronti dei due cinghiali che vivono da anni con Giordana Giranti a Bargagli, in provincia di Genova, accogliendo il ricorso promosso da Rifugio Miletta ETS e difeso dall’avvocato Angelita Caruocciolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Napoli, salvi dall'incendio grazie al cane: raccolta fondi per la famiglia dei Quartieri

Leggi anche: Chuck e la storia della renna col naso rosso

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

"Naso e Rosino sono salvi", la storia dei cinghiali salvati dall'abbattimento - I due animali erano stati salvati da una battuta di caccia e accolti da una donna a Bargagli, che aveva poi fatto ricorso contro l'ordine di abbattimento come misura di prevenzione della peste suina a ... genovatoday.it