chuck e la storia della renna col naso rosso

Nel settembre 1958 Charles Edward Berry, più noto come Chuck, compose una canzone natalizia a ritmo di rock and roll che ancora oggi è famosa nella categoria per non aver mai abbandonato la classifica dei 30 brani più ascoltati al mondo. Accompagnato da sempre con la sua chitarra “Gibson es 30” e famoso per aver inventato “il passo dell’anatra” (duck walk) durante le esibizioni canore grazie alla proverbiale duttilità dei neri, alla costante magrezza e all’altezza di quasi due metri, Chuck Berry era nato il 18 ottobre 1926 a Saint Louis (Missouri), quarto di sei figli di un imprenditore e diacono di una chiesa battista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

