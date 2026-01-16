Nasce Officina Democratica un format di approfondimento politico e culturale

È stato presentato giovedì 15 gennaio presso l’Associazione Ink Club di Bergamo il nuovo progetto Officina Democratica, un format di approfondimento politico e culturale. Frutto della collaborazione tra diverse realtà locali, Officina Democratica mira a promuovere un dialogo costruttivo e informato sui temi di attualità, offrendo uno spazio di confronto per cittadini e esperti interessati a approfondire questioni di rilievo pubblico e culturale.

