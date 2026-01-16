Nasce Officina Democratica un format di approfondimento politico e culturale

16 gen 2026

È stato presentato giovedì 15 gennaio presso l’Associazione Ink Club di Bergamo il nuovo progetto Officina Democratica, un format di approfondimento politico e culturale. Frutto della collaborazione tra diverse realtà locali, Officina Democratica mira a promuovere un dialogo costruttivo e informato sui temi di attualità, offrendo uno spazio di confronto per cittadini e esperti interessati a approfondire questioni di rilievo pubblico e culturale.

Bergamo. È stato presentato giovedì 15 gennaio alla sede dell’ Associazione Ink Club il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra diverse realtà bergamasche. Officina Democratica, questo il nome dell’iniziativa, è un nuovo format di approfondimento culturale e di formazione politico-civica che nasce per offrire strumenti di lettura e comprensione dei processi che stanno trasformando in profondità le nostre società, in un contesto segnato da cambiamenti rapidi, conflitti globali, transizioni ambientali e tecnologiche, crisi della partecipazione democratica, il progetto si propone come uno spazio stabile di analisi, confronto e produzione di pensiero. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

