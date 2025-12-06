Debutto in tv domenica 7 dicembre 2025 alle ore 17. L’approfondimento amplia il suo raggio d’azione: dicembre dedicato al Natale, da gennaio spazio all’attualità. Nuovi orari TV e social. L’approfondimento, il format condotto dall’antropologo Pino Cinquegrana e promosso da fastnewsplatform.uk, continua a strutturare la propria presenza multimediale con una programmazione ancora più ricca e stabile tra social, radio e TV. Dopo il debutto televisivo in Calabria, il mese di dicembre sarà interamente dedicato ai temi del Natale e del Capodanno, con analisi culturali, tradizioni, simboli e dinamiche sociali affrontate con il taglio divulgativo e antropologico che caratterizza il programma. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’approfondimento di Pino Cinquegrana sbarca in TV: il format sul Natale arriva sul digitale terrestre in Calabria