napoli su en nesyri sul piatto proposto uno scambio a sorpresa

Il Napoli valuta l’acquisto di En-Nesyri, con uno scambio a sorpresa sul piatto. La strategia di mercato del club dipende dalle uscite, poiché l’obiettivo è operare a saldo zero. Senza cessioni, sarà difficile rafforzare la rosa senza inserimenti economici. La trattativa si sviluppa in un contesto di attenzione e cautela, in vista di eventuali opportunità che possano migliorare la squadra senza alterare troppo i bilanci.

Il Napoli sta provando a muovere pedine sul mercato, ma tutto è legato al mercato in uscita. Come noto, infatti, il club potrà muoversi a ‘saldo zero’, e dunque non sarà possibile portare nuovi giocatori alla corte di Antonio Conte senza che qualcuno degli elementi attualmente in rosa faccia posto con andando ad inserire denaro nella casse del club partenopeo. Mercato Napoli, resta il caso Lucca. Quello di Lorenzo Lucca sembra essere il caso più caldo in tema di mercato in uscita. L’ex attaccante dell’Udinese ha diverse offerte dall’esterno: tra queste il Benfica così come l’interesse spuntato nelle ultime ore da parte dell’Al Hilal. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

