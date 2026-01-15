Calciomercato | Napoli su En-Nesyri

Il Napoli valuta l’acquisto di Youssef En-Nesyri come possibile rinforzo offensivo. Il club turco del Fenerbahçe ha aperto alla possibilità di un prestito, offrendo un’opportunità per rafforzare l’attacco di Antonio Conte. La trattativa si inserisce nel contesto del mercato invernale, con l’obiettivo di trovare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra. Resta da seguire l’evoluzione delle trattative nei prossimi giorni.

Il Napoli valuta un colpo a sorpresa per rinforzare il reparto avanzato in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall'esperto Gianluca Di Marzio, la dirigenza dei Partenopei ha chiesto informazioni dettagliate su Youssef En-Nesyri. L'attaccante marocchino, centravanti fisico e abile nel gioco aereo attualmente in forza al Fenerbahce, rappresenta una nuova opzione concreta per l'attacco di Antonio Conte.

