Vergogna a Roma i tifosi già pensano al Napoli | l’accaduto fa infuriare tutti

Domenica si giocherà una partita bellissima: la sfida fra Roma e Napoli dovrà essere una stupenda serata di calcio, che vedrà fronteggiarsi la prima contro la seconda in classifica in un incrocio decisivo per la lotta Scudetto. Ad accompagnare l’avvicinamento alla gara, però, ci sono stati anche i soliti, beceri cori razzisti, arrivati quando ancora mancano più di tre giorni al match. Partono già i cori razzisti contro Napoli all’Olimpico. Stasera la Roma è scesa in campo per affrontare il Midtjylland in Europa League, ottenendo una preziosa vittoria per 2-1. Ma i tifosi giallorossi allo stadio hanno portato la loro testa già al big match di domenica nel modo più becero possibile, cioè intonando una serie di cori anti-Napoli nel corso del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

