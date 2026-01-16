Napoli cerca un centravanti | En-Nesyri nel mirino azzurro

Il Napoli sta valutando l’acquisto di un nuovo attaccante per rinforzare la rosa. Tra i profili seguiti, c’è Youssef En-Nesyri, che potrebbe rispondere alle esigenze offensive del club. La scelta di un centravanti di ruolo nasce dalla necessità di consolidare il reparto offensivo e migliorare le opzioni disponibili in vista delle prossime competizioni. La trattativa è in fase di valutazione, con attenzione alle caratteristiche tecniche e alle compatibilità con il progetto tecnico della squadra.

La scelta di puntare su un centravanti di ruolo nasce da esigenze precise e immediate. Il Napoli sta valutando con attenzione il mercato in entrata perché il reparto offensivo richiede certezze: i tempi di recupero di Romelu Lukaku restano incerti e l'utilizzo continuo di Rasmus Højlund non può essere sostenibile sul lungo periodo. Da qui la ricerca di un numero nove vero, capace di garantire presenza e continuità. È in questo contesto che, come spiega La Gazzetta dello Sport, prende corpo il nome di Youssef En-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe. Un profilo esperto, abituato ai palcoscenici europei e pronto a misurarsi con una nuova sfida ad alto livello.

En-Nesyri ha detto "no" all'Everton, vuole il Napoli: la richiesta agli agenti - Il centravanti marocchino, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, avrebbe detto di no alla Premier League.