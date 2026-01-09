nancy brilli in scena con una commedia noir che diverte e coinvolge lo spettatore

Il 15 gennaio 2026, alle ore 21:30, il Teatro Comunale di Arezzo ospiterà la seconda rappresentazione della stagione teatrale, organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. Nancy Brilli sarà protagonista di una commedia noir che promette di coinvolgere e divertire il pubblico, offrendo un’esperienza teatrale originale e ben strutturata. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di prosa contemporanea.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Giovedì 15 gennaio alle 21 e 30 si svolgerà il secondo appuntamento della stagione teatrale 2026, organizzata dal Comune, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, presso il Teatro Comunale. A calcare il palcoscenico cavrigliese sarà Nancy Brilli con la pièce Il Padrone di Gianni Clementi. La storia ruota intorno a due figure preminenti: il padrone ebreo, personaggio continuamente citato, mai fisicamente presente in scena, ma avvinghiato alla coscienza di Marcello Consalvi, suo fedele ragioniere, e Immacolata, donna bellissima e volitiva, allo stesso tempo cinica e, a tratti, violenta, a sua volta vittima di un’infelicità latente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

