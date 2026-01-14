Al Teatro Antei in scena Nancy Brilli con Il padrone

Prosegue la stagione di prosa del Teatro degli Antei organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia. Venerdì 16 gennaio (ore 21) sarà protagonista Nancy Brilli con la pièce "Il Padrone" di Gianni Clementi, commedia noir ambientata negli anni '50 che racconta di.

"Porto in scena l'avidità": Nancy Brilli al teatro di Fondi - “Il padrone” arriva sul palco del nuovo Teatro Nino Canale, e l’attrice Nancy Brilli è pronta a indossare i panni di una donna manipolatrice e avida, che ben rappresenta i lati più oscuri dell’animo u ... latinaoggi.eu

Si comunica che sono in vendita i biglietti per lo spettacolo "IL PADRONE" con Nancy Brilli, quarto appuntamento della stagione di prosa 2025/26 del Teatro degli Antei, in programma venerdì 16 gennaio. I biglietti sono acquistabili: Presso l'Ufficio Cultura: facebook

