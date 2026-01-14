Al Teatro Antei in scena Nancy Brilli con Il padrone

Al Teatro Antei, la stagione di prosa continua con l’interpretazione di Nancy Brilli in

Prosegue la stagione di prosa del Teatro degli Antei organizzata dalla Fondazione Toscana Spettacolo e dal Comune di Pratovecchio Stia. Venerdì 16 gennaio (ore 21) sarà protagonista Nancy Brilli con la pièce “Il Padrone” di Gianni Clementi, commedia noir ambientata negli anni '50 che racconta di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

