Nada Cella dopo 30 anni una colpevole | condannata Anna Lucia Cecere ‘Ce l’abbiamo fatta’

Dopo trent’anni, si conclude il processo per l’omicidio di Nada Cella. Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di reclusione, portando a una definitiva verità sulla vicenda. La sentenza chiarisce le responsabilità e mette fine a un lungo percorso giudiziario, restituendo giustizia alla memoria di Nada Cella.

Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni per l’omicidio di Nada Cella. Ci sono voluti tre decenni, ma il delitto di Nada Cella non è più senza un nome. La Corte d’Assise di Genova, presieduta dal magistrato Massimo Cusatti, ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di reclusione per l’omicidio della giovane segretaria, uccisa nel 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Una sentenza arrivata dopo quasi sette ore di camera di consiglio, che segna una svolta storica per uno dei cold case più emblematici della cronaca italiana. Il ruolo di Soracco e la condanna per favoreggiamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

