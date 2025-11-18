Robbie Williams è stregato dal nuovo album di Lily Allen | Un incontro tra Black Mirror e Smash Hits
Robbie Williams si è espresso a riguardo del nuovo album di Lily Allen, West End Girl, tessendo le lodi dell’ultimo lavoro in studio della popstar britannica. Pubblicato lo scorso mese, è arrivato a sette anni di distanza da No Shame, insieme alla conclusione della separazione dalla star di Stranger Things, David Harbour. I due erano convolati a nozze nel 2020 e la notizia della loro separazione è emersa all’inizio dell’anno, in seguito alle voci di un tradimento da parte dell’attore. La popstar ha poi rivelato di essere andata in un centro di cura per affrontare il “tumulto emotivo” dichiarando che il suo nuovo album è stato ispirato da lei “problemi profondamente radicati con il rifiuto e l’abbandono” d opo un divorzio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
