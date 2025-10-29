Nove concerti da novembre al prossimo giugno, svariate sedi ad ospitarli e una costante già sperimentata con successo in passato: unire, nello stesso cartellone, musicisti di fama internazionale e talenti locali, sia nascenti che affermati. Il Cid – Circolo Musicale di Sondrio è pronto ad alzare il sipario sulla propria nuova stagione, la numero 62, e lo ha fatto ieri con la presentazione del calendario nell’auditorium della Scuola Civica di Sondrio dove a spiccare è stata un’elegantissima presenza. nera: la straordinario pianoforte Bösendorfer che la professoressa Giuseppina Giordani ha donato alla Scuola, lo stesso su cui si esibirà sabato sera 8 novembre il grande Alexey Melnikov nel concerto che inaugura la stagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stagione del Cid. Grandi nomi e talenti locali