Museo Diffuso dei 5 Sensi ecco il nuovo consiglio di amministrazione | tutti i nomi
Il Museo Diffuso dei 5 Sensi annuncia la composizione del nuovo consiglio di amministrazione, segnando un passaggio di consolidamento e continuità. Questa modifica mira a rafforzare l’impegno nella valorizzazione e nella cura del progetto, garantendo stabilità e coerenza nel percorso intrapreso. La nuova squadra si pone l’obiettivo di proseguire con attenzione e dedizione le attività e le iniziative del museo.
Un passaggio di consolidamento più che di svolta, nel segno della continuità e della cura del progetto. Il Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca rafforza la propria governance con la piena operatività del Consiglio di amministrazione della cooperativa di comunità Identità & Bellezza, realtà che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Cagliari, cambia il quadro societario: ecco il nuovo consiglio di amministrazione dei sardi. Non mancano le sorprese
Leggi anche: Nomine & Poltrone, ecco il nuovo consiglio di amministrazione di Generazione T
Museo Diffuso dei 5 Sensi, ecco il nuovo consiglio di amministrazione: tutti i nomi - Un passaggio di consolidamento più che di svolta, nel segno della continuità e della cura del progetto. agrigentonotizie.it
Il Museo Leonardiano è un museo diffuso, articolato in quattro luoghi tra il borgo di Vinci e i suoi immediati dintorni, che racconta Leonardo da Vinci nella complessità del suo genio: artista, scienziato e instancabile osservatore del mondo. Il percorso espositivo - facebook.com facebook
Arte, Bruni (Maxxi): Oliviero Toscani inventore del museo diffuso @Museo_MAXXI @SkyArte @OToscani x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.