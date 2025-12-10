Cagliari cambia il quadro societario | ecco il nuovo consiglio di amministrazione dei sardi Non mancano le sorprese
Cagliari annuncia un importante cambio societario con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Attraverso un comunicato ufficiale, il club sardo ha approvato il bilancio e presentato i nomi dei nuovi amministratori, segnando una svolta nella gestione della società. Ecco le novità e le sorprese che coinvolgono il futuro del Cagliari.
Cagliari, ancora una volta un cambio in casa sarda con il nuovo consiglio di amministrazione. Ecco i nomi e cosa cambia per il club sardo Attraverso un comunicato diramato sul proprio sito, il Cagliari ha reso noto non solo l’approvazione del bilancio ma soprattutto ufficializzato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società. Nel dettaglio: «L’Assemblea . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dopo il ko contro il Napoli, la Roma perde anche in casa del Cagliari: finisce 1-0. Buon primo tempo per la squadra di Pisacane, poi la partita cambia a inizio ripresa quando il Var toglie un rigore al Cagliari (il fallo era iniziato fuori area) ma decide per l'espulsi - facebook.com Vai su Facebook
68' | Doppio cambio per il Cagliari: dentro Prati e Gaetano per Zappa e Borrelli #CagliariRoma 0-0 #ASRoma Vai su X
Basket femminile, la Geas Sesto San Giovanni crolla col Manresa, ottavi di EuroCup Women appesi a un filo oasport.it
Chi erano le Gemelle Kessler: età, vita, carriera, mariti, patrimonio, testamento, altezza, figli, asta, ... lawebstar.it
Jovanotti, alla scoperta della band dell’Arca di Lorè lopinionista.it
La miglior birra artigianale di Natale? Nasce a Sirone e profuma di biscotti ilgiorno.it
Sanità: interrogazione Pd, Schillaci chiarisca fatti San Raffaele iltempo.it
Fiamma Olimpica a Napoli all’Antivigilia di Natale: disposto stop a veicoli da periferia al centro anteprima24.it
Regalini Di Natale Economici Tuta Donna Donna Completo Tuta 2 Pezzi Completo a Maniche Lunghe Maglia Comode ... justcalcio.com
Chi erano le Gemelle Kessler: età, vita, carriera, mariti, patrimonio, testamento, altezza, figli, asta, ... lawebstar.it
Jovanotti, alla scoperta della band dell’Arca di Lorè lopinionista.it
La miglior birra artigianale di Natale? Nasce a Sirone e profuma di biscotti ilgiorno.it
Sanità: interrogazione Pd, Schillaci chiarisca fatti San Raffaele iltempo.it
Fiamma Olimpica a Napoli all’Antivigilia di Natale: disposto stop a veicoli da periferia al centro anteprima24.it
Regalini Di Natale Economici Tuta Donna Donna Completo Tuta 2 Pezzi Completo a Maniche Lunghe Maglia Comode ... justcalcio.com