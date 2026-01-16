Musei di Viterbo da record 50mila visitatori nel 2025 | Grossa spinta da Conclave e ponti

Nel 2025, i musei di Viterbo hanno raggiunto un record di 50.000 visitatori, segnando un positivo incremento nel settore turistico locale. La crescita è attribuibile anche a eventi come il Conclave e i ponti, che hanno contribuito ad attrarre più pubblico. I dati di Archeoares, società responsabile della gestione del polo museale, confermano un momento di buona salute per il turismo nella città dei papi.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.