Musei di Viterbo da record 50mila visitatori nel 2025
Nel 2025, i musei di Viterbo hanno raggiunto un record di 50.000 visitatori, segnando un positivo incremento nel settore turistico locale. La crescita è attribuibile anche a eventi come il Conclave e i ponti, che hanno contribuito ad attrarre più pubblico. I dati di Archeoares, società responsabile della gestione del polo museale, confermano un momento di buona salute per il turismo nella città dei papi.
Lo stato di salute del turismo viterbese è ottimo, i numeri di Archeoares, società che gestisce il polo museale della città dei papi, lo testimoniano. Il 2025 si chiude con il segno più, anzi, con un balzo in avanti che certifica una rinnovata attrattiva per il capoluogo della Tuscia. Dati alla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Musei di Viterbo da record, 50mila visitatori nel 2025: Grossa spinta da Conclave e ponti.
