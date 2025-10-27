Chiude l' edizione da record di Castelli Aperti | in Piemonte 250.000 visitatori tra dimore e musei

Si chiude con numeri straordinari la trentesima edizione di Castelli Aperti, la rassegna che da aprile a novembre ha svelato al pubblico l'inestimabile patrimonio di dimore storiche, ville, giardini e musei del Piemonte. L'edizione 2025 ha segnato un vero e proprio record, registrando oltre 250. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

