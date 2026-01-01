Bilancio musei 2025 a Torino | l’Egizio guida la carica da record dei visitatori

Il bilancio dei musei di Torino per il 2025 evidenzia un incremento significativo dei visitatori, con l’Egizio al vertice. I dati ufficiali confermano una crescita costante e stabile, rafforzando il ruolo culturale della città e attestando la buona salute delle istituzioni museali torinesi. Un risultato che testimonia l’interesse crescente del pubblico verso il patrimonio artistico e archeologico della regione.

Si chiude un anno trionfale per il sistema museale torinese. I dati definitivi del 2025 delineano un panorama di crescita straordinaria, con numeri che non solo consolidano il prestigio delle istituzioni cittadine, ma le proiettano ai vertici del panorama europeo. Tra primati storici.

