Inchiesta Mps-Mediobanca pm | Lovaglio e Caltagirone puntavano fin dall’inizio su Generali

Webmagazine24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Generali è strategica fin dall'inizio". E' quanto risulta abbia detto l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, a Caltagirone in una conversazione, riportata nel decreto di perquisizione a carico dell'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della controllante lussemburghese Delfin sarl Francesco Milleri e l'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

