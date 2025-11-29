Inchiesta Mps-Mediobanca pm | Lovaglio e Caltagirone puntavano fin dall’inizio su Generali

(Adnkronos) – "Generali è strategica fin dall'inizio". E' quanto risulta abbia detto l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, a Caltagirone in una conversazione, riportata nel decreto di perquisizione a carico dell'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della controllante lussemburghese Delfin sarl Francesco Milleri e l'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondisci con queste news

Scalata a Mediobanca, ecco il ruolo del Governo e di Giorgetti nelle carte dell’inchiesta Vai su X

Spuntano le intercettazioni telefoniche nelle carte dell’inchiesta sulla scalata di Montepaschi a Mediobanca per la quale la Procura di Milano ha messo sotto indagini il costruttore, il banchiere ex Unicredit e il presidente di Delfin Francesco Milleri per ostacolo - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta Mps-Mediobanca, pm: "Lovaglio e Caltagirone puntavano fin dall'inizio su Generali" - E' quanto risulta abbia detto l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, a Caltagirone in una conversazione, riportata nel decreto di perquisizione a ... Come scrive adnkronos.com

Mps-Mediobanca, le carte dell’inchiesta sul presunto concerto. Caltagirone: a ottobre 2024 il Mef mi parlò di una cordata su Siena - Le carte dei pm milanesi ricostruiscono il presunto concerto tra Francesco Gaerano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio per prendere il controllo della catena Mps- Riporta milanofinanza.it

Caltagirone indagato con il presidente di Luxottica e l’amministratore delegato di Mps per la scalata a Mediobanca - La Procura milanese ipotizza l'esistenza di un accordo occulto dietro alle operazioni che hanno portato la banca dello Stato e del costruttore romano a conquistare le Generali ... Da ilfattoquotidiano.it