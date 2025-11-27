Bomba su Mps-Mediobanca | indagati Milleri Caltagirone e Lovaglio

Una bomba scuote il mondo delle banche italiane. Nella giornata odierna il Corriere della Sera ha rivelato che l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, il presidente del fondo Delfin e di Luxottica Francesco Milleri e il costruttore romano Francesco Gaetano Caltagirone sono indagati per presunte condotte irregolari nell’operazione che ha portato a settembre 2025 al completamento della scalata di Mps su Mediobanca, provocando il più importante terremoto finanziario della recente storia italiana. L’ipotesi di reato è quella di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Cosa riporta il “Corriere”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Bomba su Mps-Mediobanca: indagati Milleri, Caltagirone e Lovaglio

