Mozione di sfiducia alla Commissione Ue | ecco come voteranno i partiti italiani

Le delegazioni del Movimento 5 Stelle e della Lega hanno annunciato il proprio supporto alla mozione di sfiducia contro la Commissione europea, presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa. La votazione si terrà giovedì prossimo a Strasburgo, in seguito all’approvazione dell’accordo commerciale Ue-Mercosur. Questa decisione riflette le posizioni dei partiti italiani rispetto alle recenti scelte dell’istituzione europea.

Le delegazioni del Movimento 5 Stelle e della Lega si dicono d'accordo a sostenere la mozione di sfiducia nei confronti della Commissione europea, presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa dopo l'approvazione dell'accordo commerciale Ue-Mercosur e che sarà votata giovedì prossimo alla plenaria di Strasburgo. Contrarie le altre delegazioni italiane. Il testo della mozione, "entra molto nel merito di quelli che sono i limiti che crediamo siano insiti all'accordo e alla procedura con il quale è maturato. Per quanto riguarda le clausole di salvaguardia e le tutele, temiamo che potrebbero non essere sufficienti per tutelare la nostra agricoltura", ha dichiarato l'eurodeputato della Lega, Paolo Borchia al briefing pre-plenaria con la stampa italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

