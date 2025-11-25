Ars le opposizioni presentano mozione di sfiducia a Schifani
È stata depositata oggi, alle 15, all'Ars la mozione di sfiducia con carattere d'urgenza al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, con le 23 firme dei deputati di M5S, Pd e Controcorrente."Ora - scrivono i rappresentanti dei gruppi di opposizione all'Ars Antonio De Luca (M5S). 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo, le opposizioni presentano un'interrogazione urgente su Sispi
All'ARS le opposizioni presentano la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Renato Schifani Il terremoto che ha scosso nei giorni scorsi la politica siciliana a seguito della richiesta di arresto della Procura, tra gli altri, per Salvatore Cuffaro
Ars, a Palermo depositata mozione di sfiducia a Schifani - Le opposizioni: "La si porti in Aula il prima possibile"
Opposizioni unite all'Ars: depositata la mozione di sfiducia contro il Presidente della Regione Sicilia - PALERMO, 25 Novembre 2025 – È ufficiale: la coalizione di opposizione all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha formalmente depositato oggi, alle ore 15:00,
Arriva all'Ars la mozione di sfiducia a Schifani: «Sia discussa prima della Finanziaria» - Firmata dai 23 depurati dell'opposizione ma ne servono almeno 36 per "licenziare" il presidente.