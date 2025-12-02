Mozione di sfiducia all’Ars Schifani non corre rischi

Se tutto andrà come da pronostico oggi pomeriggio la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione contro Schifani verrà respinta dall’Ars con 43 voti contrari e al massimo 26 a favore. Ma è sui dettagli di questa votazione, all’apparenza scontata, che si sta giocando la partita dietro le quinte. Un passo indietro. Pd, 5 Syelle e Controcorrente hanno presentato la mozione di sfiducia all’indomani. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mozione di sfiducia all’Ars. Schifani non corre rischi

