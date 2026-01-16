Motociclismo Malagoli protagonista al Tedx Il driver di Montecarlo a Spoleto

Malagoli, noto driver di Montecarlo, sarà protagonista al TEDx di Spoleto, un evento locale che ripropone il format delle conferenze TED. Organizzato in modo indipendente e senza scopo di lucro, l’evento mira a condividere idee innovative e interessanti su tecnologia, intrattenimento e design, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento per la comunità.

Un programma di eventi locali, organizzati in modo indipendente e senza scopo di lucro, che porta la formula delle conferenze TED (Technology, Entertainment, Design), offrendo una piattaforma per condividere "idee che vale la pena di diffondere". Un grande onore per il montecarlese Emiliano Malagoli essere presente come protagonista all'evento di Spoleto. Il mondo delle due ruote entra ufficialmente nel circuito delle idee che meritano di essere condivise. Emiliano Malagoli, pilota paralimpico e fondatore dell'associazione " Diversamente Disabili ", ha portato sul palco la sua visione che è stata capace di cambiare il modo di intendere il motociclismo.

