TEDx Spoleto l’intervento di Leonardo Durante | la scienza come strumento di emancipazione

Da orizzontescuola.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al TEDx Spoleto 2026, Leonardo Durante, docente dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Enrico Fermi di Roma, ha affrontato il tema della scienza come strumento di emancipazione e resistenza. Nel suo intervento, ha sottolineato il ruolo della conoscenza scientifica nel promuovere il progresso e la libertà individuale, evidenziando l'importanza di un approccio critico e consapevole alla scienza nella società odierna.

