Al Tedx Spoleto 2026, il professore Leonardo Durante dell’Istituto Fermi di Roma ha condiviso una riflessione sulla scienza come strumento di conoscenza e resistenza. La sua esposizione ha messo in evidenza l’importanza di approcci scientifici come mezzo per affrontare le sfide del presente, sottolineando il valore dell’impegno umano nel preservare e diffondere il sapere. Un intervento che invita a riflettere sul ruolo della scienza nella società.

Un messaggio potente, ispiratore e profondamente umano ha dominato il palco del Tedx Spoleto 2026: quello del professore Leonardo Durante, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Fermi di Roma, che ha presentato la sua visione della scienza come strumento di conoscenza e, soprattutto, di resistenza. Il suo intervento, intitolato “È un atto di resistenza”, ha subito messo in chiaro un principio fondamentale: la scienza appartiene a tutti. “Non è solo il titolo del mio intervento – ha spiegato Durante – è la mia convinzione più profonda. La scienza non deve essere un privilegio di chi indossa un camice bianco o di chi ha accesso a un laboratorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tedx Spoleto 2026: Leonardo Durante, la scienza come atto di resistenza

Leggi anche: Spoleto, Tedx è alla decima edizione: spazio alla riflessione sul "Genio dell'uomo".

Leggi anche: La boxe come atto di resistenza, Denis Campitelli torna a teatro con "Pugni pesanti"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Spoleto, Tedx è alla decima edizione: spazio alla riflessione sul Genio dell'uomo.; TedX a Spoleto; TEDxSpoleto 2026 accende il Genio dell’Uomo dentro Spoleto.

TEDxSpoleto 2026: “Ad motum mutandum”, l’Uomo e il potere di cambiare direzione - Si è tenuta ieri al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi l’edizione 2026 di TEDxSpoleto, intitolata L’Uomo, il Genio – Ad motum mutandum. laprimapagina.it