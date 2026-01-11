Tedx Spoleto 2026 | Leonardo Durante la scienza come atto di resistenza
Al Tedx Spoleto 2026, il professore Leonardo Durante dell’Istituto Fermi di Roma ha condiviso una riflessione sulla scienza come strumento di conoscenza e resistenza. La sua esposizione ha messo in evidenza l’importanza di approcci scientifici come mezzo per affrontare le sfide del presente, sottolineando il valore dell’impegno umano nel preservare e diffondere il sapere. Un intervento che invita a riflettere sul ruolo della scienza nella società.
Un messaggio potente, ispiratore e profondamente umano ha dominato il palco del Tedx Spoleto 2026: quello del professore Leonardo Durante, dell'Istituto d'Istruzione Superiore Fermi di Roma, che ha presentato la sua visione della scienza come strumento di conoscenza e, soprattutto, di resistenza. Il suo intervento, intitolato "È un atto di resistenza", ha subito messo in chiaro un principio fondamentale: la scienza appartiene a tutti. "Non è solo il titolo del mio intervento – ha spiegato Durante – è la mia convinzione più profonda. La scienza non deve essere un privilegio di chi indossa un camice bianco o di chi ha accesso a un laboratorio.
