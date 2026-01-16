È morto a Roma Angelo Gugel, noto aiutante di camera di tre papi, presso il Policlinico Agostino Gemelli, dove era ricoverato da tempo. La sua scomparsa, che si è verificata la scorsa notte, rappresenta una perdita significativa nel mondo ecclesiastico. Il Cardinale Dziwisz esprime il suo dolore per questa importante figura che ha servito con dedizione e discrezione nel corso degli anni.

Si è spento la scorsa notte al Policlinico Agostino Gemelli, dov'era ricoverato da tempo, Angelo Gugel, storico aiutante di camera di tre papi. Al fianco di Giovanni Paolo I nel suo brevissimo pontificato, Gugel restò al servizio di Giovanni Paolo II per tutti i ventisette anni in cui il Papa polacco resse il timone della barca di Pietro per poi essere confermato nella carica, fino all'età della pensione, anche da Benedetto XVI. Gugel, 90 anni compiuti lo scorso aprile, era uno degli ultimi componenti della famiglia pontificia che fu al fianco di Papa Luciani, morto improvvisamente dopo solo 33 giorni di pontificato il 28 settembre 1978. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morto a Roma Angelo Gugel, storico aiutante di camera di tre papi. Il dolore del Cardinale Dziwisz

