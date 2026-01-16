È morto Angelo Gugel il maggiordomo dei papi | sorresse Giovanni Paolo II nell’attentato del 1981

È scomparso ieri sera a Roma Angelo Gugel, 90 anni, noto come il maggiordomo dei papi. Per oltre cinquant’anni ha assistito con dedizione tre Pontefici, tra cui Giovanni Paolo II, che nel 1981 fu sorretto da lui durante l’attentato. La sua figura rappresenta un esempio di servizio silenzioso e fedele alla Chiesa.

È morto ieri sera a Roma, all’età di 90 anni, Angelo Gugel, l’uomo che per mezzo secolo ha servito con discrezione e fedeltà tre Pontefici come Aiutante di Camera. Nato il 27 aprile 1935 a Miane, in provincia di Treviso, Gugel si è spento circondato dall’affetto della sua famiglia, lasciando la moglie Maria Luisa Dall’Arche, sposata nel 1964, e quattro figli, Raffaella, Flaviana, Guido e Carla Luciana Maria. La sua storia al servizio della Santa Sede inizia nel 1955, quando viene arruolato come gendarme in Vaticano. Di famiglia contadina, aveva alle spalle un’esperienza di due anni in seminario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Angelo Gugel è morto, addio al leggendario maggiordomo dei Papi: fu lui a sostenere Wojtyla quando fu colpito a San Pietro - Il 13 maggio 1981, quando il terrorista turco Alì Agca in piazza San Pietro tentò di uccidere il Papa polacco, lui – Angelo Gugel - msn.com