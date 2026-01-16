Morta per una lieve polmonite i familiari di una donna presentano denuncia in procura

I familiari di Debora Minutoli, 41 anni, hanno presentato una denuncia in procura riguardo alla sua morte avvenuta il 8 gennaio presso l’ospedale di Patti. La donna, originariamente diagnosticata con una lieve polmonite, potrebbe aver subito altre cause di decesso. La famiglia chiede chiarezza sulle circostanze e sulla gestione medica, per fare luce su quanto accaduto.

Vittima di polmonite come era stato diagnosticato o cos'altro? I familiari della 41enne Debora Minutoli vogliono la verità sulla morte della donna avvenuta l'otto gennaio all'ospedale di Patti. Così hanno presentato un esposto alla procura di Patti, le indagini sono seguite dai carabinieri che hanno già sequestrato le cartelle cliniche. Risulta pure un indagato tra gli operatori sanitari che hanno seguito il caso. L'accusa scrive che la vittima giunta il 6 gennaio in ospedale, al Pronto soccorso, con febbre alta e tosse era entrata in codice verde. Il giorno dopo il ricovero per una sospetta e giudicata - da quanto si apprende - "lieve" polmonite.

