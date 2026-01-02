Bambina di 12 anni morta per una polmonite fulminante

Una tragedia ha colpito la comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco, nel Padovano. Azzurra Breda, 12 anni, è deceduta a causa di una polmonite fulminante nell’ultimo giorno del 2025. La perdita ha lasciato sgomenta la famiglia e i cittadini, suscitando un senso di tristezza e cordoglio.

Un lutto terribile ha scosso la comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco, nel Padovano. Nell'ultimo giorno del 2025 è morta Azzurra Breda, di 12 anni, stroncata da una polmonite fulminante. La tragedia si è abbattuta sulla famiglia composta dalla madre Valentina e dal padre Mattia.

Azzurra Breda morta a 12 anni per una polmonite fulminante: era ricoverata per una brutta influenza. «Attoniti e confusi» - Così ha scritto su Facebook Mattia Gastaldi, sindaco di Campolongo Maggiore, riguardo la morte della ... msn.com

Padova, bambina di 12 anni stroncata da una polmonite fulminante - È stata accompagnata una prima volta in ospedale a Padova per essere poi dimessa. tg24.sky.it

