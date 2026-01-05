Azzurra Breda morta per una polmonite fulminante a 12 anni era stata ricoverata tre giorni prima per una influenza forte

Azzurra Breda, di 12 anni, è deceduta a causa di una polmonite fulminante, pochi giorni dopo essere stata ricoverata per una forte influenza. Il 28 dicembre 2025, i genitori l’avevano portata al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Padova, dopo aver riscontrato febbre alta e sintomi influenzali intensi. La tragica scomparsa ha suscitato attenzione sulla rapidità con cui alcune infezioni possono evolversi.

Azzurra era stata portata dai genitori al Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova il 28 dicembre 2025, dopo alcuni giorni di febbre alta e sintomi influenzali piuttosto intensi. Nel giro di poco tempo la situazione è peggiorata in modo drammatico: l'infezione respiratoria si è trasformata.

