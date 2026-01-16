Morolo polentata di Sant’Antonio
La Pro Loco di Morolo organizza anche quest’anno la tradizionale Polentata di Sant’Antonio, prevista per domenica 25 gennaio 2026, a partire dalle 12:30. L’evento si svolge nella Passeggiata di Sant’Antonio, presso il parcheggio del paese, offrendo un’occasione per condividere un momento di convivialità in un ambiente che richiama le tradizioni locali. Un appuntamento che rinnova la memoria delle radici storiche di Morolo.
