Morolo polentata di Sant’Antonio

Da frosinonetoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pro Loco di Morolo organizza anche quest’anno la tradizionale Polentata di Sant’Antonio, prevista per domenica 25 gennaio 2026, a partire dalle 12:30. L’evento si svolge nella Passeggiata di Sant’Antonio, presso il parcheggio del paese, offrendo un’occasione per condividere un momento di convivialità in un ambiente che richiama le tradizioni locali. Un appuntamento che rinnova la memoria delle radici storiche di Morolo.

La Pro Loco Morolo organizza anche quest'anno la tradizionale polentata di Sant’Antonio, che si terrà domenica 25 gennaio 2026 a partire dalle ore 12:30 in un luogo del paese che rappresenta un ritorno al passato in fatto di polentata: la passeggiata di Sant’Antonio (presso il parcheggio che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sagra di Sant'Antonio a Vimercate

Leggi anche: Festa di Sant'Antonio 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.