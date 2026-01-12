Sagra di Sant' Antonio a Vimercate

La Sagra di Sant'Antonio a Vimercate è un evento tradizionale che offre bancarelle, musica dal vivo e attività dedicate ai più giovani. L’occaspetto principale è il tradizionale falò, che rappresenta un momento di convivialità e di festa per tutta la comunità. Un’occasione per vivere le radici culturali del luogo in un’atmosfera semplice e autentica.

Bancarelle, musica dal vivo e attività per bambini faranno da sfondo all'immancabile falò per celebrare Sant'Antonio. L'appuntamento è dal 16 al 18 gennaio con la storica Sagra di Sant'Antonio organizzata dalla Pro Loco Vimercate con il patrocinio del Comune, capace di coniugare cultura popolare.

Sagra di Sant'Antonio a Vimercate - Dal 16 al 18 gennaio, a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, va in scena la Sagra di Sant’Antonio. ilgiorno.it

