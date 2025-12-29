Checco Zalone il film Buen Camino re degli incassi e la ‘lite’ destra-sinistra

Checco Zalone, protagonista del film Buen Camino, conquista il pubblico e diventa uno dei maggiori successi al botteghino. Con questa pellicola, Zalone conferma il suo ruolo di figura centrale nel panorama cinematografico italiano. Nel frattempo, il film ha attirato l’attenzione anche nel contesto politico, suscitando discussioni tra le forze di destra e sinistra. Un risultato che sottolinea l’impatto culturale e sociale dell’opera.

Checco Zalone sempre più re degli incassi con il nuovo film Buen Camino. E ora, destra e sinistra se lo litigano. La pellicola di Gennaro Nunziante domina il box office e fa il pieno al botteghino infrangendo ogni record, mentre il comico rischia di diventare un caso politico. Il boom di Buen Camino al box office. Anticipato da recensioni non proprio esaltanti alla vigilia, Buen Camino alla resa dei conti si mangia in un sol colpo pregiudizi e avversari. In soli quattro giorni, il film con Checco Zalone, uscito strategicamente nelle sale proprio il 25 dicembre, in soli quattro giorni ha raccolto 26.

Checco Zalone da record con Buen Camino - Il Natale 2025 Checco Zalone lo ricorderà con grande affetto visto il successo ottenuto dopo l’uscita del nuovo film “Buen Camino”. novella2000.it

Checco Zalone ironizza in sala durante Buen Camino: “Non hanno pagato il biglietto”, ma l’incasso ha superato Avatar - Checco Zalone e Gennaro Nunziante hanno fatto irruzione al cinema Galleria di Bari durante la proiezione di Buen Camino, regalando ai presenti una gag ... fanpage.it

Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino: la conferenza stampa

Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l’opposizione è IMBARAZZANTE. Ma dico: almeno a Natale si potrà andare al cinema, a ridere con Zalone, a riflettere con Sorrentino, a pensare con Norimberga senza - facebook.com facebook

