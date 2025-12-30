Checco Zalone gli incassi di tutti i suoi film fino al 2025

Il cinema di Checco Zalone continua a registrare risultati significativi. Con l’incasso di 3,7 milioni di euro il 29 dicembre, il suo film

Il successo di Checco Zalone non conosce pause. Con altri 3,7 milioni di euro incassati il 29 dicembre, il suo Buen Camino ha superato il muro dei 30 milioni di euro in appena cinque giorni, fermandosi alla cifra esatta di 30.844.365 euro. Considerando che restano ancora diversi giorni di festività all'orizzonte, tra cui Capodanno e l'Epifania che potrebbero attirare un ricco pubblico in sala, il comico pugliese potrebbe battere se stesso e insidiare il record per il titolo italiano più redditizio della storia, ad oggi già suo con Quo Vado?. In attesa dei dati definitivi, ecco le cifre di tutti i cinque lungometraggi della sua carriera.

