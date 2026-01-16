Pozzuoli celebra Sant’Antuono al Mar Limone

Pozzuoli rende omaggio a Sant’Antuono, figura centrale nella tradizione popolare campana. La celebrazione, radicata nella cultura contadina e nelle antiche usanze, rappresenta un momento di identità e spiritualità per la comunità locale. Questa ricorrenza, che si svolge al Mar Limone, mantiene vive le tradizioni e i rituali che affondano le proprie radici nella storia e nella fede della regione.

Pozzuoli celebra una delle ricorrenze più radicate dell'identità popolare campana: Sant'Antuono, figura simbolica che intreccia devozione, cultura contadina e ritualità arcaiche. Sabato 17 gennaio, dalle 10 alle 17, gli spazi del Mar Limone in via Rosini 21, ospiteranno una giornata di festa a ingresso libero, nel segno di fuoco, maiale e spiriti, come recita il sottotitolo dell'evento. Il contributo musicale di canti popolari sarà a cura del gruppo "verso SUD". Non una semplice rievocazione folkloristica, ma un momento di incontro tra memoria e presente, dove il sacro e il profano dialogano attraverso gesti antichi, simboli potenti e una convivialità che affonda le radici nella storia dei Campi Flegrei.

